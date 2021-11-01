Sanatçıya değeri yaşarken verin

İLK olarak İzmir
Alsancak'ta misafirlerini ağırlayan ardından İstanbul
'da ünlü isimleri konuk eden Maksim Gazinoları, Ayhan Balıkçı
ve Cemal Beyaztaş
işbirliğinde bu kez Kuşadası'nda kapılarını açtı. Gecede sahneye çıkan Diva, hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Konser öncesi Ersoy, "İlk konserimi 1974 yılında Maksim Gazinosu'nda verdim" dedi. Şarkı aralarında hayranlarıyla da sohbet eden Ersoy, davetlilerle şakalaşmayı da ihmal etmedi. Diva, Ahmet Kaya
'yı da rahmetle andı: "Bugün rahmetli dostum Ahmet Kaya'nın doğum günü. Ona yapılan saygısızlığı unutmadım. Umarım saygısızlık yapanlar utanıyordur. Sanatçılara değerleri hayattayken verilmeli."