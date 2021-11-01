Tüm Türkiye Esra Erol’da izledi

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde en yüksek izlenme oranı ve payı alan yapım oldu. %6,09 izlenme oranı ve %27,09 izlenme payı alarak günü birinci tamamladı.