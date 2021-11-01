Ünlü manken Tolga Kulakçı hakkında şok iddia! "Şifresini bilseydim tüm parasını alırdım"

SEVGİLİ YAĞMALAYAN MANKEN GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Kulakçı ifadesinde, Senim A. ile sürekli birlikte olduklarını ama sevgili olmadıklarını anlattı. Genç kadının kendisini takıntı haline getirdiğini ifade eden Kulakçı, "Zorla para almadım. Ona taşınırken 4 bin lira verdim. Bana borcu vardı. Ev içinde itişme yaşandı. Ama kavga para yüzünden değildi.