Dünyaca ünlü isimle konser veren Chris Botti, AKM'de ilk kez İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Konserde Botti'ye Lee Pearson davulda, Leonardo Amuedo gitarda, Holger Marjamaa piyanoda, Chad LB saksafonda, Reggie Hamilton kontrbasta, Lucia Micarelli viyolinde, Sy Smith, Veronica Swift ve Jonathan Johnson vokalde eşlik etti.



Öte yandan konsere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Işın Karaca, Hamdi Alkan ve eşi, Murat Dalkılıç ve Suzan Kardeş katıldı.

"BU AKŞAM ÇOK ÖZEL BİR KONSER VAR"



Konser öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, "Atatürk Kültür Merkezi öncelikle şunu söylemek isterim ki, hepimizi sanata doyuracak ve eski günlerimizi tekrar getirecek olduğu için benim için çok özel yeri. Ben açıldığından beri yapılan tüm konserlere ve operalara katılmaya çalışıyorum. Çok dolu bir takvimi var Atatürk Kültür Merkezi'nin, vakit buldukça hepsine geleceğim. Tabii bu akşam çok özel bir konser var. Sevgili dostum Işın Karaca'da, İzmir'den bu konser için geldi. Çok keyifli ve güzel geçeceğini umuyorum" dedi.

"AKM 13 YIL KAPALI KALDI"



Yeni AKM'de emeği geçen herkese teşekkür eden Işın Karaca, "AKM 13 yıl kapalı kaldı. Bu kadar uzun zaman sonra burada bulunmak bile bütün anıları sanatsever biri olarak o kadar başka boyuta getiriyor ki, o yüzden emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"YANMADAN BİR HAFTA ÖNCE BİR TİYATROYA GELMİŞTİM"

Bu gecenin kendi için çok özel olduğunu söyleyen Suzan Kardeş, "Dünyanın her yerinden buraya konsere gelecekler. Benim için özelliği, ben burada hiç konser izleyemedim. Sadece 17 yaşında izledim çünkü hep kuliste çalıştım. Ama 10 yıl önce ve yanmadan bir hafta önce burada Üsküp tiyatrosunun yaptığı bir gösteri vardı babam ona getirmişti. Benim için o yüzden bu gece ayrı bir özelliğe sahip" ifadelerini kullandı.

Grammy ödüllü Chris Botti AKM'de konser verdi | Video

"YENİ AKM'YE ŞAHİTLİK ETMEK ÇOK HEYECAN VERİCİ"



Konser için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Murat Dalkılıç, "Atatürk Kültür Merkezi çok uzun zamandır hepimizin şevkle ve heyecanla beklediği bir oluşum. Bizim için de çok büyük ve değerli bir yer burası. Dünyada ki örneklerinin en iyisi olarak ger dönmüş. O yüzden heyecanla, koştura koştura burada bir konseri izlemek ve yeni AKM'ye şahitlik etmek çok heyecan verici" şeklinde konuştu.

"AKM ŞEHRİN GERÇEKTEN CAN ALICI BİR YERİNDE"



Konsere eşi ile gelen Hamdi Alkan, "Ben özellikle üniversite yıllarından 1984'ten beri burada her hafta son klasik müzik konserlerine ve tiyatro gösterilerine gelirdim. AKM şehrin gerçekten can alıcı bir yerinde, kültür ve sanatın insanlarla buluştuğu insanları beslediği bir yer" dedi.