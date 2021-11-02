Kansere karşı Angelina Jolie tedavisi

DOKULAR BOŞALTILIP SİLİKON TAKILDI
JAPONYA doğumlu Türk oyuncu Keiko Beril Yarar
, atv
dizisi Beni Bırakma
'da oynarken meme kanserine yakalandı. Oyuncu, zorlu bir tedavi sürecinin ardından kanseri yendi ama hastalığın nüksetmesinden korktuğu için tekrar ameliyat masasına yatıp tüm dünyanın 'Angelina Jolie
Ameliyatı' olarak bildiği mastektomi operasyonu geçirdi. Bu ameliyat sırasında Yarar'ın iki göğsündeki dokular boşaltılıp yerine silikon takıldı.
'KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM'
GÜNAYDIN
'a konuşan Keiko Beril Yarar, "Yedi saatlik operasyon geçirip beş gün hastanede yattım. Artık kendimi güvende hissediyorum. Benim Angelina Jolie'den neyim eksik!" dedi. Angelina Jolie, yaptırdığı kontrol sonrası doktorlarının "İleride yüzde 87 oranında meme kanserine, yüzde 50 oranında ise yumurtalık kanserine yakalanma riskiniz var" demesi üzerine önlem amaçlı mastektomi operasyonu geçirmişti.
ANGELINA JOLİE'NİN KANSER KORKUSUNDAN İKİ GÖĞSÜYLE YUMURTALIKLARINI ALDIRMASI TÜM DÜNYADA "KANSER RİSKİNE KARŞI ORGAN FEDA EDİLİR Mİ?" TARTIŞMASINA NEDEN OLMUŞTU.