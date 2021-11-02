Kansere karşı Angelina Jolie tedavisi! Beni Bırakma’nın yıldızı Keiko Beril Yarar operasyon geçirdi

Japonya doğumlu Türk oyuncu Keiko Beril Yarar, atv dizisi Beni Bırakma'da oynarken meme kanserine yakalandı. Oyuncu, zorlu bir tedavi sürecinin ardından kanseri yendi ama hastalığın nüksetmesinden korktuğu için tekrar ameliyat masasına yatıp tüm dünyanın 'Angelina Jolie Ameliyatı' olarak bildiği mastektomi operasyonu geçirdi.
DOKULAR BOŞALTILIP SİLİKON TAKILDI
Bu ameliyat sırasında Yarar'ın iki göğsündeki dokular boşaltılıp yerine silikon takıldı.
'KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM'
GÜNAYDIN'a konuşan Keiko Beril Yarar, "Yedi saatlik operasyon geçirip beş gün hastanede yattım. Artık kendimi güvende hissediyorum. Benim Angelina Jolie'den neyim eksik!" dedi.