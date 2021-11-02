Kansere karşı Angelina Jolie tedavisi! Beni Bırakma’nın yıldızı Keiko Beril Yarar operasyon geçirdi

Japonya doğumlu Türk oyuncu Keiko Beril Yarar, atv dizisi Beni Bırakma'da oynarken meme kanserine yakalandı. Oyuncu, zorlu bir tedavi sürecinin ardından kanseri yendi ama hastalığın nüksetmesinden korktuğu için tekrar ameliyat masasına yatıp tüm dünyanın 'Angelina Jolie Ameliyatı' olarak bildiği mastektomi operasyonu geçirdi.