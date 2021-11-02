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Giriş Tarihi: 2.11.2021 07:15 Son Güncelleme: 2.11.2021 07:17

Kansere karşı Angelina Jolie tedavisi! Beni Bırakma'nın yıldızı Keiko Beril Yarar operasyon geçirdi

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Kansere karşı Angelina Jolie tedavisi! Beni Bırakma’nın yıldızı Keiko Beril Yarar operasyon geçirdi

Angelına Jolie'nin kanser korkusundan iki göğsüyle yumurtalıklarını aldırması tüm dünyada "kanser riskine karşı organ feda edilir mi?" tartışmasına neden olmuştu. Oyuncu Keiko Beril Yarar, meme kanserini yendi ama olası bir nüksetme durumuna karşı tıpkı Angelina Jolie gibi mastektomi ameliyatı olup iki göğsünü aldırdı.

Japonya doğumlu Türk oyuncu Keiko Beril Yarar, atv dizisi Beni Bırakma'da oynarken meme kanserine yakalandı. Oyuncu, zorlu bir tedavi sürecinin ardından kanseri yendi ama hastalığın nüksetmesinden korktuğu için tekrar ameliyat masasına yatıp tüm dünyanın 'Angelina Jolie Ameliyatı' olarak bildiği mastektomi operasyonu geçirdi.

DOKULAR BOŞALTILIP SİLİKON TAKILDI

Bu ameliyat sırasında Yarar'ın iki göğsündeki dokular boşaltılıp yerine silikon takıldı.

'KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM'

GÜNAYDIN'a konuşan Keiko Beril Yarar, "Yedi saatlik operasyon geçirip beş gün hastanede yattım. Artık kendimi güvende hissediyorum. Benim Angelina Jolie'den neyim eksik!" dedi.

Angelina Jolie, yaptırdığı kontrol sonrası doktorlarının "İleride yüzde 87 oranında meme kanserine, yüzde 50 oranında ise yumurtalık kanserine yakalanma riskiniz var" demesi üzerine önlem amaçlı mastektomi operasyonu geçirmişti.

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Kansere karşı Angelina Jolie tedavisi! Beni Bırakma'nın yıldızı Keiko Beril Yarar operasyon geçirdi
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