Şef Mehmet Yalçınkaya dolgu mu yaptırdı? Mehmet Yalçınkaya’dan o iddialara cevap gecikmedi!

"ALERJİM VAR"

Hakkında yapılan "Yanlış görmüyorsam Mehmet şef dudak dolgusu yaptırmış" paylaşımını 1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Mehmet Yalçınkaya, "Arkadaşlar alerjim var bir ürüne. Yapmayın" ifadelerini kullandı.