Şef Mehmet Yalçınkaya dolgu mu yaptırdı? Mehmet Yalçınkaya’dan o iddialara cevap gecikmedi!

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya'nın son görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu. Birçok kullanıcı, Şef Mehmet Yalçınkaya'nın estetik yaptırdığı ileri sürüldü.
ŞEFTEN CEVAP GECİKMEDİ
Dudaklarına dolgu yaptırdığı iddia edilen şeften cevap ise gecikmedi.
"ALERJİM VAR"
Hakkında yapılan "Yanlış görmüyorsam Mehmet şef dudak dolgusu yaptırmış" paylaşımını 1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Mehmet Yalçınkaya, "Arkadaşlar alerjim var bir ürüne. Yapmayın" ifadelerini kullandı.