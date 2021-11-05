Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM’de GÜNAYDIN ekibini ağırladı: İçerikleri yetkin sanatçılar belirleyecek!

'GİDEREK GÜÇLENECEK'

Açılışında İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Sinan' operasını sanatseverlerle buluşturan AKM, hemen ardından 96 kişilik ekibiyle Londra Filarmoni Orkestrası'na ve Grammy Ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti konserine ev sahipliği yaptı. Bakan Ersoy, "Bu isimlerin AKM'de sahne alması büyük referans. Elimizi güçlendiriyor. Her gelen buraya hayran kalıyor. Böyle dünya standartlarında bir sahnemiz olunca, ünlü sanatçılar da Türkiye'yi turne programlarına almak istiyorlar. Dolayısıyla ilkbahardan sonra çok daha kuvvetli bir program bizleri bekliyor olacak" dedi.

Bakan Ersoy AKM'de yetkin sanatçılardan oluşan bir kültür sanat kurulu oluşturulacağını ve sergilenecek eserlerden sorumlu bu kurulun kısa süre sonra açıklanacağını sözlerine ekledi.