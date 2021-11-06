Murat Karahan’a İtalya’dan büyük onur

Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürü Murat Karahan'a, İtalya
'da Devlet Liyakat Nişanı verildi. Karahan'a nişanı, müzik alanındaki çalışmaları ve Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilere sağladığı katkılardan dolayı İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani tarafından takdim edildi. Opera sanatının doğduğu ve büyüdüğü ülke olan İtalya'da, sanat icra ederek başarıya ulaşmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Karahan şunları ekledi: "Elimizden geldiğince Türkiye ve İtalya arasındaki kültürel alışverişe her zaman destek vermeye çalışıyoruz. Ne mutlu ki bu çabalarımız bir karşılık bulmuş."