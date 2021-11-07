Çağla Şıkel’in yanındaki gizemli yakışıklı kim? Çağla Şıkel’i elinden tutarak kapıya kadar geçirdi...

HIZLA ARACA YÖNELDİ

Basın mensupları tarafından görüntülendiği fark eden 42 yaşındaki iki çocuk annesi manken ve sunucu, bir anda hızlanıp, kız arkadaşıyla bir araca yöneldi.

Yanındaki beyefendi ile Bomonti'deki mekandan çıkış yaparken kahkaha atan Çağla Şıkel'in, neşesinin bir hayli yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.