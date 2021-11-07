Çağla Şıkel’in yanındaki gizemli yakışıklı kim? Çağla Şıkel’i elinden tutarak kapıya kadar geçirdi...

Geçtiğimiz haftalarda Kenan Doğulu'nun Harbiye Açıkhava konserini dinlemeye giden Çağla Şıkel, muhabirlerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna yanıt vermişti.
Daha önce oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberlerini kesin bir dille yalanlayan Çağla Şıkel "Eğer birisi olursa ben de isterim beraber geleyim, konserde müzik dinleyim ama şu an yok" cevabını vermişti.
"FAKİR İNSANLA DA BERABER OLURUM"
Çağla Şıkel, sözlerine "Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah'a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum" diyerek devam etmişti.
BİR AN OLSUN BIRAKMADI
Çağla Şıkel, önceki akşam Bomonti'de bir mekanda gizemli bir erkekle objektiflere yansıdı. Mekan içerisinde samimi olduğu görülen modeli, yanındaki arkadaşı bir an olsun yalnız bırakmadı.
Üç saat süren eğlencede samimi olduğu görülen gizemli erkek, Şıkel'i çıkış kapısında da yalnız bırakmadı. Şıkel'i elinden tutarak kapıya katar getirdi.
HIZLA ARACA YÖNELDİ
Basın mensupları tarafından görüntülendiği fark eden 42 yaşındaki iki çocuk annesi manken ve sunucu, bir anda hızlanıp, kız arkadaşıyla bir araca yöneldi.
Yanındaki beyefendi ile Bomonti'deki mekandan çıkış yaparken kahkaha atan Çağla Şıkel'in, neşesinin bir hayli yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.
İKİ ÇOCUK ANNESİ
2008 yılında nikah masına oturduğu şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'dan (51) 2015'te boşanan Çağla Şıkel'in, Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu bulunuyor.