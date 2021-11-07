’Kardeşlerim’de Kaan’ın Akif’in oğlu olduğu sonunda ortaya çıktı!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim,

Tüm Kişiler'de %8,99 izlenme oranı ve %22,39 izlenme payı alarak birinci oldu.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #Hesaplaşma Vakti etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 27. Bölümde Neler Yaşandı?

SUZAN AKİF'İ KENDİ OYUNU İLE VURDU!

Okuldaki kostüm balosuna gidebilmek için herkes seferber olur. Parayı toparlamak için Doruk ile Asiye şarkı söyledi, Oğulcan ile Ömer de araba ile seyyar yemek satışı yaptı.