TASARIMCI Karim Rashid, Kütahya Porselen 'in düzenlediği 'The Future of Design by Karim' adlı etkinlik için İstanbul 'daydı. Sakıp Sabancı Müzesi 'ndeki davete iş, sanat ve basın camiasının ünlü isimleri katıldı. Etkinlikte sürdürülebilirlik konusuna değinildi.