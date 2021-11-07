Tescilli güzeller iş hayatına atıldı

Türkiye Güzeli seçildikten sonra uzun yıllar podyumlarda fırtınalar estiren Demet Şener
, dizi ve sinema filmlerinde boy göstermişti. Hâlâ modacı arkadaşlarının özel defilelerinde podyuma çıkıp eski günlerini anan Şener, geçtiğimiz yıl ticarete atıldı. Şener, kendi adını taşıyan giyim markasıyla kısa sürede başarılı işlere imza attı. Birçok ünlü isim davetlerde Şener'in kostümlerini giymeyi tercih ediyor. Türkiye güzeli seçildikten sonra dünya güzeli tacını takan Yeşim Palandüz
, podyumlarda fırtınalar estirmişti. Ancak daha sonra iş hayatına atılmak istedi ve kendine butik açtı. Hatta yakın arkadaşları Sema Şimşek
, Zeliha Çal
gibi isimler markası için fotomodellik yapıyor. Dünya güzeli Azra Akın
da modelliği bırakanlardan. Geçtiğimiz yıllarda evlenen ve ardından Trakya
bölgesine yerleşen tescilli güzel, ardından hayır işlerine soyundu. Umudum Olur Musun? derneğini kuran Akın, şimdi kurumda yönetim kurulu başkanlığı yapıyor. Miss Turkey 2012 birincisi Açalya Samyeli Danoğlu
da evlenip çocuğunu dünyaya getirdikten sonra podyumlara veda etti. Bursa'ya yerleşen Danoğlu, güzellik merkezi açarak iş hayatına adım attı.
YARDIM MELEĞI OLDU
Türkiye'nin ilk mankenler kraliçesi Sibel Tan
da şu sıralar sosyal sorumluluk projelerinde adından söz ettiriyor. Köy Okulları Ablası projesini hayata geçiren Tan, yardıma ihtiyacı olan çocuklar için destek topluyor. Okullara kitap kalem, boya gönderiyor, kıyafet ve oyuncak vererek çocukları sevindiriyor. 1992 yılında katıldığı güzellik yarışmasında derece alan Ebru Şallı
, magazin dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Defileler ve açılışlarda en çok çalışan mankenler arasında olan manken, bir süre oyunculuğu da denemiş ardından yaptığı programlarla adından söz ettirmişti. Daha sonra aldığı pilates eğitimleriyle bu konuda uzmanlaşan Şallı, birçok kişiye eğitim veriyor. Ayrıca spor kıyafet tasarımlarıyla da markalarla iş birliği yapıyor.