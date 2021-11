The Ferragnez artık dizi

Forbes'un Avrupa kültür ve sanat sahnesinde otuz yaşın altında en etkili otuz isim listesine giren, Vogue dergisi kapağına çıkan ilk blogger olan, hakkında belgeseller çekilen Chiara Ferragni'nin hayatı sekiz bölümlük bir dizi olarak yayınlanacak. Biraz daha başa dönüp bu başarı hikayesinin kahramanını Chiara'yı anlatalım: 1987 yılında İtalya 'da dünyaya gelen ünlü model Chiara Ferragni ilk moda bloggerlarından biri… 2009 yılında, Blonde Salad adlı blog'unda ilk #ootd (outfit of the day) post'larını paylaştığı dönemde uluslararası hukuk okuyan bir üniversite öğrencisiydi. İlk yıllarda lüks çantalar, vintage ve basic Zara parçalarla oluşturduğu look'lar 2012 yılında Instagram paylaşımları ile devam etti ve 2013 yılında kendi ismini taşıyan bir moda markası kurdu. Takipçi kitlesi arttıkça, post paylaşımları yapmak üzere lüks markalar ile sponsorluk anlaşmaları imzaladı ve bir yandan da Chiara Ferragni koleksiyonlarını geliştirmeyi sürdürdü. 2015 yılında Harvard Business School , onun başarılı girişimciliğini konu alan bir çalışma yayınladı. Göz kırpan emoji'ye benzer bir motife sahip olan ve yılda 25 milyon doların üzerinde kazanç sağlayan Ferragni markası şu an Milano Paris ve Şanghay 'daki butikler de dahil 400'den fazla mağazaya sahip… Chiara, rap dünyasında Fedez ismi ile tanınan rap sanatçısı Federico Leonardo Lucia ile 2016 yılında nişanlandı. Evlilikleriyle dünya gündemine de oturdular… Aylar öncesinden planlanan düğün sosyal medyanın en çok izlenenleri listesindeydi. Chiara Ferragni, Dior imzalı gelinlikleriyle büyüledi. Çiftin Sicilya 'da gerçekleşen düğünü, marka sponsorlukları ve online'da yakaladığı büyük etkileşim ile hâlâ dillerde… Öyle ki, yapılan analizlere göre organizasyon, medya değeriyle 36 milyon dolar kazanca ulaştı. Üç gün süren bu fantastik düğün töreni, her açıdan Instagram'a uygun şekilde organize edilmişti. 7.8 milyon takipçisiyle Fedez törende performans sergiledi ve paylaşımlar #TheFerragnez hashtag'i ile yapıldı.Marka sponsorlukları arasında en büyük pay ise Dior'a aitti. İki couture elbiseden biri büyük güne özel tasarlandı, diğeri ise Fedez'in sahnede evlenme teklifi etme anında Ferragni'nin üzerindeydi. Akşam yemeğinde ise Chiara Ferragni'nin tercihi kristallerle kaplı Prada kokteyl elbise oldu. Pomellato markası da çiftin pırlantalarla kaplı alyanslarına sponsor olarak törende yerini aldı. Yapılan hesaplamalara göre; online paylaşımda #TheFerragnez, dört gün içinde sağladığı 67 milyon etkileşimle kraliyet düğünlerine ait paylaşımlara kıyasla çok daha fazla ilgi çekti. Günümüze gelecek olursak, Chiara, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla 21.5 milyon takipçiye ulaşan ve geçen yıl 31 milyon euro gelir elde eder hale geldi. Ve artık o gün geldi… Onların hayatı sonunda dizi oldu… Chiara Ferragni ve Fedez'in hayatının daha evvel hiç görülmemiş arka planını ortaya çıkaran 8 kısımdan oluşan yeni dizisi, 21 Aralık'ta Amazon Prime'da "The Ferragnez" ismiyle yer bulacak. Ailenin günlük hayatı, daha evvel hiç görülmemiş şekilde yayınlanacak. Hayranları, 2020'nin sonu ile 2021'in birinci ayları ortasındaki, Chiara'nın ikinci hamileliği, Fedez'in hayatlarına gelişi ve ikinci kızı Vittoria'nın doğumu ile detaylar bu dizide yer alacak.