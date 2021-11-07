Ünal Aysal’a mahkemeden red! İflasının ardından aile birbirine düşmüştü...

ÖZEL HAYATIN İHLALİ

Çıkan haberler üzerine harekete geçen iş insanı Ünal Aysal erişim engeli almak için İstanbul Adliyesine başvuruda bulundu. Aysal'ın avukatları tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, gerçek olsa dahi özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği ifade edildi. Ünal Aysal'ın ulusal ve uluslararası çapta tanınır bir kişi olduğu anlatılan dilekçede, söz konusu iddialarla toplum önünde zedelendiklerini, bu haberlerin karalama amacıyla yapıldığı öne sürüldü. Bir kişinin itibarını sarsmanın örf ve adete uygun olmadığı anlatılan dilekçede çıkan haberlerin erişime engellenmesi talep edildi. Dilekçede yer verilen tüm bu detaylara karşın, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Aysal'ın talebini reddetti.