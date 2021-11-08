Berk Ali Çatal: Kardeşlerim 'Tolga' karakteri geldiğinde "İşte bu!" dedim

Oyuncu, bugüne dek içinde bulunmaktan en keyif aldığı projenin Kardeşlerim olduğunu ifade ederek "Bu kötü karakter geldiğinde 'İşte bu ya!' dedim. Bir oyuncu hayatında ilk 5'e koymak isteyeceği karakterleri oynamak ister. Hem uç, hem oynanabilesi, hem üzerindeki oynamalarla daha güzelleşebilen bir karakter. Benim için Tolga çok değerli bir karakter ve ilk 5'ime rahatlıkla yazabilirim" dedi.

Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat, dizi?

Gayet keyifli geçiyor. Sete gidip geliyorum. Benim için gittikçe daha keyifli bir hal almaya başlıyor karakterin gidişatı. İlerleyen zamanlarda daha da güzelleşecek. Öyle hissediyorum.

Set ortamı nasıl? Dışarıdan büyük uyum yakalayan bir ekip görüyoruz. İçeriden bir göz olarak senden alalım yorumlarını.

Ben diziye 10. bölümde dâhil oldum. Herkes genç, 10 bölüm çekilmiş. Beni ne kadar içlerine alacaklar diye düşünüyordum. Ama gittiğimde direkt benimsediler. Herkes çok sıcakkanlıydı. Herkes çok eğlenceli ve keyifli. Bizim en büyük avantajlarımızdan biri set arası yaptığımız goygoylar :) Dışarıdan gözüktüğünden daha fazlasıyız aslında.

Diziye sonradan dâhil olmanın dezavantajları neydi?

Diziye 6-7 kişinin oynadığı bir sahneyle başladım. Kalabalık bir sahne. Sürekli hareket etmem gereken bir sahneydi. Dolu doluydu. Başlangıçta böyle bir sahneyle başlamak dezavantaj gibi duruyordu. Ama iyi ki o sahneyle başladım. O sahneyle beraber insanlar beni daha iyi tanıdı.