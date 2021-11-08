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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Necip Fazıl’ın eseri AKM’de sahnelendi

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bir Adam Yaratmak' adlı oyunu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından AKM'nin 802 kişilik tiyatro salonunda sahnelendi. Osman Nuri Ercan'ın rejisiyle sahnelenen ve Diyarbakır'da kapalı gişe oynayan oyunun İstanbul'daki temsiline de seyircinin ilgisi büyük oldu. Oyunda, yaşam-ölüm-kader bağlamında insan hayatı sorgulanıyor. Öte yandan AKM Tiyatro Sahnesi 16, 17 ve 19 Kasım'da da Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Bizim Yunus' adlı oyuna, 23, 24 ve 25 Kasım'da da 'Cimri' adlı oyuna ev sahipliği yapacak. Moliere'in 'Cimri'sinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da 'Harpagon' karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.
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Necip Fazıl’ın eseri AKM’de sahnelendi
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