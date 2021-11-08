Necip Fazıl’ın eseri AKM’de sahnelendi

TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl
Kısakürek'in 'Bir Adam Yaratmak' adlı oyunu, Diyarbakır
Devlet Tiyatrosu tarafından AKM'nin 802 kişilik tiyatro salonunda sahnelendi. Osman Nuri Ercan
'ın rejisiyle sahnelenen ve Diyarbakır'da kapalı gişe oynayan oyunun İstanbul
'daki temsiline de seyircinin ilgisi büyük oldu. Oyunda, yaşam-ölüm-kader bağlamında insan hayatı sorgulanıyor. Öte yandan AKM Tiyatro Sahnesi 16, 17 ve 19 Kasım'da da Ankara Devlet Tiyatrosu
tarafından sahnelenen 'Bizim Yunus' adlı oyuna, 23, 24 ve 25 Kasım'da da 'Cimri' adlı oyuna ev sahipliği yapacak. Moliere'in 'Cimri'sinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da 'Harpagon' karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.