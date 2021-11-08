Orhan Gencebay'dan sürücülere emniyet kemeri uyarısı! Orhan Gencebay, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasında yer aldı!

Trafik güvenliğine dair İçişleri Bakanlığı tarafından "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı yeni bir kampanya hazırlandı.

İlk fazının uygulanmasına 1 Kasım 2021 Pazartesi günü başlanan kampanyanın en etkin şekilde geniş kitlelerle buluşturulabilmesi amacıyla ikinci faz uygulamasına bugün itibariyle geçildi.

Bu kapsamda, tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak toplumsal duyarlılığı yükseltmek amacıyla vatandaşlarımıza kampanya ve "emniyet kemeri uygulaması"nın önemine dair bilgilendirici sosyal medya paylaşımları yapıldı. Orhan Gencebay, İstanbul Valiliği için #BiHareketineBakarHayat kampanyasına katılarak sürücülerin emniyet kemeri takması uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gencebay'ın videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak; "Emniyet kemerini taktın mı, aklım takıldı. Orhan Babamızın ikazını can-ı gönülden dinleyenler berhudar olsun." ifadelerini kullandı.