Sürpriz aşk! Berdan Mardini kalbini bakın kime kaptırdı!

Sürpriz aşk magazin gündemine damga vurdu. Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, Kosovalı R&B sanatçısı Morena Taraku ile birlikte...
Gizli ilişki, ikilinin sosyal medyada birbirlerini takibe almasıyla ortaya çıktı.
Aynı sitede oturan sevgililerin gözlerden uzak bir beraberlik yaşadığı öğrenildi.
Bu arada, Morena Taraku, geçtiğimiz günlerde Mardini için sürpriz doğum günü partisi düzenledi.
BERDAN MARDİNİ İLE ESKİ EŞİ FATOŞ YELLİLER ARASINDA SULAR DURULMUYOR
Berdan Mardini ve eski eşi Fatoş Yelliler arasındaki gerilim dinmiyor. Mardini yanında sevgilisi olduğunu söyleyince eski eşten yanıt gecikmemişti.
Berdan Mardini ile boşanma sürecindeyken, modacı Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşayan Gökhan Göz'le ilişkisi olduğunu itiraf eden Fatoş Yelliler, gündeme bomba gibi düşmüştü.
Eski eşinin itirafıyla büyük şok yaşayan ünlü türkücü çocuklarının velayeti almış ve Yelliler'i uyuşturucu kullanmakla suçlamıştı. Karşılıklı olarak suçlamalar devam ederken Mardini canlı yayında sevgilisi olduğunu söylemişti.
Yatağını Mardini için süsleyen sevgilisiyle olduğu anları da paylaşan Mardini'ye eski eşi sert çıkmıştı.
Fatoş Yelliler üst üste yaptığı paylaşımlarda şunları söylemişti: "Çocuklarını düşünen bir baba annelerinden ayrı o iki evlat okul çağında çocuklar kalkıp sosyal medyada başka kadınla yaşadıklarını paylaşmaz çocukların psikolojilerini umursamadığınız buradan belli zaten elbette bekarsınız hayatınızda biri olabilir ama evlatlarınızı düşünüp bunları bu kadar gözlerine sokmayın yazık çok yazık..."
Hızını alamayan Fatoş Yelliler açıklamasının devamında ise "Ben olsaydım mesela öncelikle ilk pastamı evlatlarımla keser onlarla kutlama yapar o kareleri paylaşırdım sonra hayatımdaki insanla bunu yapardım yine usulünce tabi; yatak odasından karelerle değil nerede sizdeki örf adetler madem bu kadar önemli sizin için?" yorumunda bulunmuştu.