Türkiye ‘Kardeşlerim’i izledi!

Cumartesi akşamları atv
'de yayınlanan sevilen dizi 'Kardeşlerim
', 27'nci bölümüyle Tüm Kişiler
'de en çok izlenen yapım oldu. Dizi; Tüm Kişiler'de yüzde 8,99 izlenme oranı ve yüzde 22,39 izlenme payı alarak birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra #Hesaplaşma Vakti etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı. Dizinin 27'nci bölümünde; Suzan
, Kaan'ın Akif
'in oğlu olduğundan şüphelenir ve bunu kanıtlamak için Harika
ile iş birliği yaparak ikisinden de DNA örneği almayı başarır. Bu arada balo başlar ama gece olaylı biter. Suzan sonunda bombayı patlatır. Herkesin içinde gerçeği açıklar ve Kaan'ın babasının Akif olduğunu söyler.