Bir dönem Tarkan’la büyük aşk yaşamıştı! Tarkan’ın eski sevgilisi Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgilisiyle el ele görüntülendi

Bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, yeni bir aşka yelken açtı. Bilge Öztürk mutluluğu Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da buldu.
EL ELE İLK KEZ POZ VERDİLER
Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük Erkaya ile bugün ele ele Nişantaşı'nda görüntülendi. Gerede'nin evinden çıkan ikilinin telaşlı halleri kameralara yansıdı.
"SONRA SORULARI CEVAPLANDIRACAĞIZ"
Erkaya'nın elinde bir takım elbise görüldü ve çift, gazetecilerin sorularını nazikçe geri çevirdi. Yurt dışına bir seyahat planladıklarını belirten Öztürk, "Şu an biraz acelemiz var. Yarın yurt dışına çıkacağız. Biraz onun telaşıyla uğraşıyoruz. Daha sonra uzun uzun bütün sorularınızı yanıtlayacağız" dedi.
AİLEYE GİRDİ
Geçtiğimiz gün Bilge Öztürk, sevgilisini kardeşleri Berna ve Belda Öztürk'le tanıştırdı. Aileye giren Daren Erkaya, kameralara birlikte poz verdi.
BENNU GEREDE'DEN YORUM GELMİŞTİ!
Çiftin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına Bennu Gerede yorum yapmıştı. Gerede, Gerede, fotoğrafa; "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren. Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp oğlan üstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve İsmail Polat sen de benim için çok çok farklı bir yerdesin. Seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok" şeklinde yorum yaptı.