Öğrenciler 12 Kasım Cuma günü tatil dönemine girecek. Bir hafta sürecek ara tatilde pek çok etkinlik onları bekliyor. Bunlardan belki de en kapsamlısı Maximum Uniq 'teki çocuk etkinlikleri... Buradaki etkinlikler; Wise Akademi'nin Çocuk ve Aile Etkinlikleri, Pentalitha'nın Matematik Oyunları ve Taş Kağıt Makas Duygu Atölyesi olmak üzere üç ana başlık altında toplandı. Yaratıcı dramadan dans derslerine, eğlenceli atölyelerden çocuk tiyatrolarına kadar onlarca etkinlik, her yaş grubundan çocukları ve onlarla kaliteli vakit geçirmek isteyen ebeveynleri bekliyor.Özellikle Ceyda Düvenci ve Aslı Cüreklibatır 'ın kurduğu Taş Kağıt Makas Atölyesi'nin 'Mutluluk ve Endişe Duygu Atölyeleri' kapsamında; ebeveynler için uzman psikolog söyleşileri yapılacak. İstanbul Modern de ara tatil döneminde çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici bir dizi çevrim içi atölye programı hazırladı. Hafta içi her gün yapılacak 5 farklı atölye çalışmasına katılanlara da Ara Tatilde Çocuklara Çevrim içi Sanat Okulu Katılım Belgesi verilecek. Ayrıca Akbank Sanat Pera Müzesi ve Sabancı Müzesi 'nde de her yaş grubuna yönelik eğitici ve öğretici atölyeler yapılıyor. Detaylı bilgileri müzelerin internet sitelerinden öğrenmek mümkün.İnsanlığın uzay macerasına ışık tutan NASA Interactive Space Sergisi , uzay yarışının ilk aktörlerine ev sahipliği yapıyor. 64 yıl önce Sovyetler Birliği'nin Sputnik 1 yapay uydusunu fırlatmasıyla başlayan ve ardından ABD'nin Explorer 1 adlı ilk uydusunu dünyanın yörüngesine göndermesiyle ivme kazanan uzay yolculuğunun rekabet ve macera dolu hikayesi, 16 Kasım'dan itibaren Metropol İstanbul'da meraklılarıyla buluşacak.Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında yeni bir festivale daha imza atıldı. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali dün itibariyle başladı.13 ülkeden 42 film ile birlikte Türki cumhuriyetlerden 100'ün üzerinde sinemacıyı bir araya getiren festival, ayrıca Türk dünyasında ilk defa gerçekleştirilecek olan sinema zirvesine de ev sahipliği yapacak.11 Kasım'da yapılacak olan Türk Dünyası I. Sinema Zirvesi'nde Türkçe konuşan ülkeler arasında ortak sinema fonu oluşturulması konusu masaya yatırılacak. İstanbul Sinema Müzesi'nde, Kırgızistan Cumhuriyeti ev sahipliğinde yapılan, Kırgız sinemasının 80'inci yılı etkinliği ile 'Sinemada Cengiz Aytmatov ve Uyarlamaları Paneli'nin öne çıktığı festival, 12 Kasım'da AKM'de yapılacak ödül töreniyle sona erecek.25 yaşındaki yazar Derin Alya Gençel, ilk romanı 'Sudan Gelen Mucize'yi okuyucuyla buluşturdu. Aspasia Yayınevi'nden çıkan kitabında Gençel, geçirdiği kaza sonucu, önce duyma yetisini daha sonra görme yetisini kaybedeceğini öğrenen Mila'nın dramını anlatıyor. Genç yazarın böylesine etkileyici bir roman yazması oldukça kıymetli. Gençel, aynı zamanda önümüzdeki aylarda vizyona girecek olan 'Şöhretler Okulu Yarışıyor' adlı çocuk filminin de senaryosunu yazmış. En büyük hayali de ileride kendi yazdığı romanların beyazperdeye uyarlandığını görmek.