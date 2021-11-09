İsmail Türüt acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu! ‘Benim kıymetlim…’

Rize'nin Dağsu Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçi olarak çalışan Dışkaya (38), elektrik akımına kapıldı.
Dışkaya, dengesini kaybederek üçüncü kattan zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dışkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Dışkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından defnedilmek üzere Ordu'nun Çatalpınar ilçesine gönderildi. Yaşanan olay sonrası inşaat sahibi N.K'nin ise gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşan İsmail Türüt, "Benim kıymetli yeğenim Aşkın vefat etmiştir. Rabbim mekanını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin." ifadelerini kullandı.