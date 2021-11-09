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Giriş Tarihi: 9.11.2021 11:04 Son Güncelleme: 9.11.2021 11:49

İsmail Türüt acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu! ‘Benim kıymetlim…’

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
İsmail Türüt acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu! ‘Benim kıymetlim…’

Rize'de çalıştığı inşaattan düşen ses sanatçısı İsmail Türüt'ün yeğeni Aşkın Dışkaya yaşamını yitirdi. Sanatçı İsmail Türüt, sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşarak, "Benim kıymetli yeğenim Aşkın vefat etmiştir. Rabbim mekanını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin." ifadelerini kullandı.

Rize'nin Dağsu Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçi olarak çalışan Dışkaya (38), elektrik akımına kapıldı.

Dışkaya, dengesini kaybederek üçüncü kattan zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dışkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Dışkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından defnedilmek üzere Ordu'nun Çatalpınar ilçesine gönderildi. Yaşanan olay sonrası inşaat sahibi N.K'nin ise gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşan İsmail Türüt, "Benim kıymetli yeğenim Aşkın vefat etmiştir. Rabbim mekanını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin." ifadelerini kullandı.

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İsmail Türüt acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu! ‘Benim kıymetlim…’
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