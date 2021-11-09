Kuruluş Osman’da Osman Bey ve oğlu Orhan’a hain tuzak!

'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde Osman Bey'in yaptığı fetih ve tekfurların kervanına el koyması bölgede büyük yankı uyandırırken, tekfurlar günden güne büyüyen Osman Bey'i ve oğlu Orhan'ı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar. Osman Bey, ticaret konusunda yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için valiyle görüşmek üzere Nikea'ya gitmeye karar verince tekfurlar da harekete geçer.

Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı... "Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!" | Video