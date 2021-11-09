Mikser Murat

JANDARMA GÖZALTINA ALDI
MURAT Başoğlu
, geçmişte yaşadığı ahlak dışı ilişki nedeniyle tüm Türkiye
'nin nefretini kazanmıştı. Sunucu, bu kez Bodrum
'da ortaya çıktı ve eski eşi Hande Bermek
ile tartışma yaşadı. Olay büyüyünce Bermek'in arkadaşı Emre Sönmez
ile Başoğlu arasında arbede çıktı. Başoğlu, jandarma tarafından eski eşini ölümle tehdit, Emre Sönmez'i de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
412 GÜN HAPİS CEZASI
BİR gece nezarethanede kalan Başoğlu, daha sonra Bodrum 1
. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıp 4 ayrı suçtan yargılandı. Mahkeme sunucu Başoğlu hakkında, basit yaralama, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret ve tehdit suçlarından hüküm giydi. Toplam 412 gün hapis cezasına çarptırılan sunucunun cezası 28 bin 760 lira para cezasına çevrildi.