Yorgunluğunu Atina’da attı

Pop müziğin güçlü sesi Tuğba Özerk
, çok yakında müzikseverlerle buluşturacağı maksi single'ının çalışmalarını bitirir bitirmez soluğu Atina
'da aldı. Eşi Gökmen Tanaçar
'ın Atina'daki toplantı programını fırsat bilerek Atina'yı baştan aşağı gezen Özerk, akşam da eşiyle birlikte gece mekanlarının tadını çıkardı. Özerk, Sezen Aksu
'nun 'Yazık', 'Perişanım Şimdi
', 'Sorma
', 'Yalnızlık Senfonisi
' ve 'Güllerim Soldu' şarkılarından oluşan yeni çalışmasını 'hücum kayıt' yaparak hazırlıyor. Özerk, orkestranın ve sanatçının bir stüdyoda eş zamanlı çalması ve söylemesi anlamına gelen bu teknik ile müzikseverlere arşivlik bir çalışma sunacak.