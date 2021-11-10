Atatürk için sahnede! Bilet gelirinin bir kısmı sokak hayvanlarına!

Sıradışı sözleriyle, tutkulu müziğiyle Alternatif rock müziğe farklı bir soluk getiren fizikçi müzisyen Atilla Volga, 10 Kasım Atatürk'ü Anma repertuvarıyla sahnede olacak. Genç müzisyen bilet gelirlerinin bir kısmını sokak hayvanları yararına kullanacağını açıkladı.

Yayınladığı 'Dokunmam Tenine' klibi ve enerjik performansları ile müzikseverlerin yeni keşfetmeye başladığı müzisyen Volga, Emaar Square Mall Hayal Kahvesi'nde performans sergileyecek.



Atilla Volga kendi sevilen parçaları ve popüler diğer yerli yabancı şarkılar haricinde; Ulu Önder Atatürk'ü çağrıştıran parçaları da bambaşka bir tarzda; özgün bir Rock formuyla müzikseverlerle paylaşacak.