Boşanma aşamasındaki Kemal Gülman ve Feryal Gülman uçakta karşılaştı! Kemal Gülman: Belasını arıyor!

"BOŞANMA SÜRECİMİZ DEVAM EDİYOR"

Sevgilisiyle Fransa'nın Nice şehrine seyahat eden Feryal Gülman dönüşte gazetecilerin sorularına, "Uçakta gördüm, şaşırdım. Uçakta olduklarını bilmiyordum. 3A'da ben, 3D'de Kemal oturuyordu. Sevgilisi de 4D'de idi... Sinir krizi geçirdim ve hostesten yerimi değiştirmesini istedim. Uçakta ünlü bir ismin oğlu vardı, onunla yer değiştirmek istedim ama pandemi sebebiyle izin vermediler. Boşanma sürecimiz devam ediyor" şeklinde cevap verdi.

"BELASINI ARIYOR DEMENİZ NE ÇİRKİN! SİZ UTANMIYORSUNUZ KENDİNİZDEN NE YAZIK!"

Ayrıca Feryal Gülman yaşananlara sosyal medya üzerinden de yanıt verdi. Gülman, paylaşımında "Kemal Bey, oğlunuzun annesi Feryal Gülman kaç yıllık eşinizdi. Nasıl oluyor da oğlunuzun annesi için 'belasını arıyor' demeniz ne çirkin! Biz utanıyoruz sizin gibi erkeklerden ama siz utanmıyorsunuz kendinizden. Çok yazık!" notunu ekledi.