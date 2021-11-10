Ünlü iş insanı Kemal Gülman ve Feryal Gülman sekiz yıl önce boşanmaya karar vererek mahkemeye başvurdu. Sosyetik çift Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın boşanma davası 8 yıldır sürüyor.
Ünlü çiftin arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Bu kez de Fransa seyahatinden dönen Kemal Gülman ile kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli, iş insanının boşanma aşamasındaki eşi Feryal Gülman'la uçakta pişti oldu.
"BU KADIN BELASINI ARIYOR"
Gazetecilerin seyahat dönüşünte havalimanında yakaladığı Kemal Gülman Feryal Gülman'ı işaret ederek, "Bu kadın belasını arıyor!" dedi.
Boşanma aşamasındaki Kemal Gülman ve Feryal Gülman uçakta karşılaştı! Kemal Gülman: Belasını arıyor! | Video
"BOŞANMA SÜRECİMİZ DEVAM EDİYOR"
Sevgilisiyle Fransa'nın Nice şehrine seyahat eden Feryal Gülman dönüşte gazetecilerin sorularına, "Uçakta gördüm, şaşırdım. Uçakta olduklarını bilmiyordum. 3A'da ben, 3D'de Kemal oturuyordu. Sevgilisi de 4D'de idi... Sinir krizi geçirdim ve hostesten yerimi değiştirmesini istedim. Uçakta ünlü bir ismin oğlu vardı, onunla yer değiştirmek istedim ama pandemi sebebiyle izin vermediler. Boşanma sürecimiz devam ediyor" şeklinde cevap verdi.
"BELASINI ARIYOR DEMENİZ NE ÇİRKİN! SİZ UTANMIYORSUNUZ KENDİNİZDEN NE YAZIK!"
Ayrıca Feryal Gülman yaşananlara sosyal medya üzerinden de yanıt verdi. Gülman, paylaşımında "Kemal Bey, oğlunuzun annesi Feryal Gülman kaç yıllık eşinizdi. Nasıl oluyor da oğlunuzun annesi için 'belasını arıyor' demeniz ne çirkin! Biz utanıyoruz sizin gibi erkeklerden ama siz utanmıyorsunuz kendinizden. Çok yazık!" notunu ekledi.
ZİNA DAVASI AÇABİLİR
Gülman, uçakta olduklarını bilmediğini, Kemal Bey ile aynı hizada oturduğunu, hosteslerden yerini değiştirmesini talep ettiğini ama pandemi sebebiyle izin verilmediğini, Kemal Bey'in halen resmi olarak eşi olduğunda dolayı yeniden zina davası açabileceğinden bahsetti.
MİLYON DOLARLIK TABLO KRİZİ
Feryal-Kemal Gülman geçtiğimiz nisan ayında da Bebek'teki yalı krizinden sonra evde yer alan tablolar yüzünden karşı karşıya gelmişti. Kemal Gülman'ın, avukatı İsmet Koçak aracılığıyla yalıda bulunan yaklaşık 25 tablonun iadesi için başvuruda bulunduğu ortaya çıkmıştı.