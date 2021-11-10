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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Çırağan’da Paris romantizmi

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Çırağan’da Paris romantizmi

Mert Aslan x adL’nin yeni koleksiyonu Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen bir davetle tanıtıldı. Davete cemiyet ve sanat dünyasının ünlüleri de akın etti

Paris'in romantik ruhundan esinlenen Mert Aslan x adL Night Zoom Parisian Extravaganza koleksiyonunun tanıtımı, Çırağan Sarayı'nda Mert Aslan ve Zehra Işık'ın ev sahipliğinde özel bir davet ile gerçekleşti. Davete Yasemin Özilhan, Birce Akalay, Başak Dizer, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Şebnem Çapa, Raisa Sason, Vanessa Sason, Mehtap Elaidi, Elif Mısırlı, Sitare Kalyoncuoğlu gibi ünlü isimler de katıldı. 130 parçadan oluşan koleksiyonun lansmanında davetliler hem koleksiyonu inceledi hem de beğendikleri parçaları satın aldı.

'ÜÇ AY TAVANA BAKARAK YATTIM'
DAVETE katılanlar arasında geçtiğimiz aylarda evinde düşerek sakrum kemiğini kıran Begüm Kütük de vardı. Kütük sağlık durumu hakkında şöyle konuştu: "3 ay tavana bakarak yattım. Çok şükür bir sıkıntı yok. Normal hayatıma geri döndüm. Güzel projelerim olacak, dijital bir iş olursa güzel olur." Geceye katılanlar arasında yer alan Birce Akalay ise mücevher koleksiyonuyla ilgili "Güzel geri dönüşler alıyorum. İyi ki yapmışım. Bütün tasarımları ben çiziyorum. Her birinin bir kelebekten alınmış ismi var" diye konuştu.

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Çırağan’da Paris romantizmi
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