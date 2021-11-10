HAKAN URAL KİMDİR?

Eski manken, oyuncu ve sunucu Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anneannesi tarafından büyütüldü. Hakan Ural'ın babası şarkıcı Selçuk Ural'dır ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi. 16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural, Yeşilçam'dan üst üste teklifler alsa da okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. Türkiye'ye geldiğinde şarkıcı Sibel Can ile bir evlilik yaşadı, genç yaşta baba olan Hakan Ural'ın bu evlilikten bir kız, bir erkek olmak üzere 2 çocuğu var.