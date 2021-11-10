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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Mozaik Sergisi sanatseverleri buluşturdu

Mozaik Sergisi sanatseverleri buluşturdu

Mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin ve 32 öğrencisinin eserlerinden oluşan ‘Rüyadan Dünyalar’ adlı mozaik sergisi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde açıldı. Ezengin “32 öğrencimle birlikte mozaik sanatı adına geçmişten geleceğe köprü olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu

Binlerce yıldan beri saraylara, mabetlere ve daha birçok önemli yapıya görkem, sıcaklık, özgün bir üslup kazandıran mozaiğin ana malzemesi; taş, toprak ve camdır. Topraktan gelen ve belli bir ahenk içinde yan yana dizilerek ve hünerli ellerde ateşle dans ederek yeni formlar kazanan mozaikler, ilk günkü kadar canlı ve kalıcı bir malzeme olması nedeniyle her daim büyük ilgi görür. Mozaikler; resmin aksine zamanın yıpratıcı, yok edici etkisine yenik düşmez, solmaz, bozulmaz...

SİYASETÇİLER DE KATILDI
Mozaik sanatını icra eden sanatçılar arasında bulunan Meyçem Ezengin ve 32 öğrencisinin eserlerinden oluşan 'Rüyadan Dünyalar' mozaik sergisi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı. Davete Reyhan Kalyoncu, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

GELECEĞE KÖPRÜ
Sanatçı sergisiyle ilgili "Bugün burada 32 öğrencimle mozaik sanatı adına geçmişten geleceğe köprü olmaktan mutluluk duyarız" diye konuştu. Meyçem Ezengin ve Atölye Grubu'nun çalışmaları, 28 Kasım'a kadar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilir.

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Mozaik Sergisi sanatseverleri buluşturdu
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