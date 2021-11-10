Mozaik Sergisi sanatseverleri buluşturdu

Binlerce yıldan beri saraylara, mabetlere ve daha birçok önemli yapıya görkem, sıcaklık, özgün bir üslup kazandıran mozaiğin ana malzemesi; taş, toprak ve camdır. Topraktan gelen ve belli bir ahenk içinde yan yana dizilerek ve hünerli ellerde ateşle dans ederek yeni formlar kazanan mozaikler, ilk günkü kadar canlı ve kalıcı bir malzeme olması nedeniyle her daim büyük ilgi görür. Mozaikler; resmin aksine zamanın yıpratıcı, yok edici etkisine yenik düşmez, solmaz, bozulmaz...
SİYASETÇİLER DE KATILDI
Mozaik sanatını icra eden sanatçılar arasında bulunan Meyçem Ezengin
ve 32 öğrencisinin eserlerinden oluşan 'Rüyadan Dünyalar' mozaik sergisi, Bağlarbaşı Kongre ve
Kültür Merkezi'nde açıldı. Davete Reyhan Kalyoncu
, AK Parti
İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın
, Üsküdar
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek
ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.
GELECEĞE KÖPRÜ
Sanatçı sergisiyle ilgili "Bugün burada 32 öğrencimle mozaik sanatı adına geçmişten geleceğe köprü olmaktan mutluluk duyarız" diye konuştu. Meyçem Ezengin ve Atölye Grubu'nun çalışmaları, 28 Kasım'a kadar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilir.