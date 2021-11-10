SON DAKİKA: Hakan Ural yoğun bakıma mı kaldırıldı? Hakan Ural’ın sağlık durumuyla ilgili Nur Tuğba Namlı’dan flaş açıklama!

Hakan Ural, sunucu Nur Tuğba Namlı ile "Neler Oluyor Hayatta" programıyla izleyiciyle hafta içi her sabah buluşuyor. Fakat 'Neler Oluyor Hayatta' programını sunucusu ve yorumcusu Hakan Ural, bir süredir yayına çıkamıyor.
Geçtiğimiz günlerde grip olduğunu belirten Hakan Ural'a daha sonra koronavirüs tanısı konuldu. Daha sonra Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında bazı medya kuruluşlarında bir çok iddia ortaya atıldı.
Bazı medya organlarının iddiasına göre Hakan Ural'ın durumunun kötü olduğu ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı belirtildi. Çıkan bu haber kirliliğinin ardından Neler Oluyor Hayatta'nın bugün yayınlanan bölümünde yeni bir açıklama geldi.
Hakan Ural'ın programdaki partneri Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın güncel sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Namlı, Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Hakan Ural, en kısa zamanda bizimle birlikte olacak. Hakan'ın sağlık durumu iyi. Çıkan yalan yanlış haberlere itibar etmeyin."
HAKAN URAL KİMDİR?
Eski manken, oyuncu ve sunucu Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anneannesi tarafından büyütüldü. Hakan Ural'ın babası şarkıcı Selçuk Ural'dır ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi. 16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural, Yeşilçam'dan üst üste teklifler alsa da okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. Türkiye'ye geldiğinde şarkıcı Sibel Can ile bir evlilik yaşadı, genç yaşta baba olan Hakan Ural'ın bu evlilikten bir kız, bir erkek olmak üzere 2 çocuğu var.
İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi isimlerle başrol üstlendi. Hakan Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Sezen Aksu, Nükhet Duru, Kayahan ve Hülya Avşar gibi ünlü isimlere ev sattı. 2008 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide rol aldı.
2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde oynadı. Hakan Ural, 2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi. 2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide rol aldı. 2014 yılında Kod Adı K.O.Z filminde oynadı.
Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde rol aldı. 17 Şubat 1999 tarihinde Sibel Can ile evliliğini noktalayan Hakan Ural, 2002 yılında tanıştığı Saray Halı'nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. Gisella adında bir kızı var.