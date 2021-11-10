Yüzde 11 Türküm

DEDESİ İÇİN GELDİ
AMERİKALI
şarkıcı Halsey
, iki yıl önce Türk asıllı Amerikalı senaryo yazarı Alev Aydın
ile tanıştı. İki sevgilinin temmuz ayında oğulları Ender Ridley
dünyaya geldi. Çift, oğullarını dedeleriyle tanıştırmak için önceki gün İstanbul
'a geldi. Ünlü sanatçıyı gittiği Caddebostan
'daki kafede gören hayranları, ona sevgi gösterisinde bulundu.
BAKLAVA SEVİYOR
SEVGİLİSİ sayesinde biraz Türkçe öğrendiğini söyleyen Halsey, "Anne tarafından İtalyan
, Macar, İrlandalı, baba tarafından Afrika
-Amerika
kökenliyim. Karışık bir kökene sahip olduğum için Amerika'da DNA testi yaptırdım, sonuç ilginçti. Testte yüzde 11 Türk çıktım" dedi ve ekledi: "Ev baklavasını da çok seviyorum."