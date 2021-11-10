Haberler Günaydın Haberleri Yüzde 11 Türküm
Giriş Tarihi: 10.11.2021

Yüzde 11 Türküm

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Yüzde 11 Türküm

Önceki gün İstanbul’a gelen dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey, “Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı, baba tarafından ise Afrika-Amerika kökenliyim. Amerika’da yaptırdığım DNA testi sonucunda yüzde 11 Türk çıktım” dedi

DEDESİ İÇİN GELDİ
AMERİKALI şarkıcı Halsey, iki yıl önce Türk asıllı Amerikalı senaryo yazarı Alev Aydın ile tanıştı. İki sevgilinin temmuz ayında oğulları Ender Ridley dünyaya geldi. Çift, oğullarını dedeleriyle tanıştırmak için önceki gün İstanbul'a geldi. Ünlü sanatçıyı gittiği Caddebostan'daki kafede gören hayranları, ona sevgi gösterisinde bulundu.

BAKLAVA SEVİYOR
SEVGİLİSİ sayesinde biraz Türkçe öğrendiğini söyleyen Halsey, "Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı, baba tarafından Afrika-Amerika kökenliyim. Karışık bir kökene sahip olduğum için Amerika'da DNA testi yaptırdım, sonuç ilginçti. Testte yüzde 11 Türk çıktım" dedi ve ekledi: "Ev baklavasını da çok seviyorum."
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzde 11 Türküm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA