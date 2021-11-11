Acıların kadını Şenay Gürler

Atv
dizisi Kalp Yarası
'nda 'Azade Sancakzade'yi canlandıran Şenay Gürler
, Hakan Bilgin
'in Mekânın Sahibine Geldik adlı sosyal medya kanalında hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı...
■ Hayat mücadelem 20'lerimde başladı. Lisede babam hastalandı, gözleri görmemeye başladı. Annem kanser oldu. Küçük yaşta iş dünyasına atıldım. Avukatın yanında çalıştım, memurluk yaptım. Kendime bakabilmem için evlilik girdi hayatıma ama kızım 1 yaşındayken boşandık. Arada annemi, babamı kaybettim. Sekreterlik yapmaya başladım.
■ Erkek kardeşimi güzel sanatlara kaydettirmeye götürdüm, ben de kaydoldum. Sınavı kazanacağımı düşünmüyordum. Ne de olsa çocuklu bir ev kadınıydım ama 9 Eylül Güzel Sanatlar'ı kazandım. Bir yandan da tiyatro yapıyordum. Koşullar zordu. Ama yalnızlığıma, ağlamalarıma, kafamı duvarlara vurmalarıma rağmen hayatımın en değerli dönemleriymiş.
■ Anaokulunda tiyatro dersleri vererek çocuğumu büyüttüm. Babası yardım etmedi. Tek başına mücadele ettim. Hayata makas attım. Hiç vazgeçmeyi düşünmedim. Ayakta kalmamın en büyük sebebi kızımdır. Boşandığım kişi, 6 yaşındayken kızımı benden aldı, bakacak durumum yok diye. Avukat tutacak param yoktu. Bir yıl kızımı göstermedi. Filmlerdeki gibi okul okul gezip izini sürdüm. 'Böyle bir öğrenciniz var mı?' diye soruyordum, sonunda buldum.
SEMİH BENDEN ÇOK DAHA KOMİK
■ Sevgilim Semih'le (Saygıner) birbirimize benzeyen çok yanlarımız var. İkimizin de babası terzi. Semih de anne ve babasını 14 yaşında kaybetmiş, ben de öyle. Semih benden çok daha komik biri. Müthiş şive yapar, ben hayatta yapamam. Ayrıca çok adaletli, vicdanlı bir insandır.