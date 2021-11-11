Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…

SEMİH BENDEN ÇOK DAHA KOMİK

■ Sevgilim Semih'le (Saygıner) birbirimize benzeyen çok yanlarımız var. İkimizin de babası terzi. Semih de anne ve babasını 14 yaşında kaybetmiş, ben de öyle. Semih benden çok daha komik biri. Müthiş şive yapar, ben hayatta yapamam. Ayrıca çok adaletli, vicdanlı bir insandır.