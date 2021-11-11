Deniz Akkaya tanık oldu: Nurseli İdiz Özgür Aras’ın ailesi için ‘İnşallah ölürler’ dedi...

Dava dilekçesinde Özgür Aras'ın, hakkında söylenen kötü sözler sebebiyle kişiliğinin zarar gördüğü belirtildi. Dilekçede yer alan diğer ifadeler şu şekilde, 'Nurseli İdiz'in bu sözleri nedeniyle çok duygusal ve naif bir kişiliğe sahip olan Özgür Aras'ın ruh hali olumsuz etkilenmiştir. Yaşanan bu hadiseyle ilgili olarak, üzüntüsünü dile getirmekten kaçınmayan Özgür Aras'a sosyal medya üzerinden çokça destek mesajı gelmiştir. Bu nedenle 5 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz' dedi.
DENİZ AKKAYA TANIK OLDU
Nurseli İdiz ise asıl kendisinin hedef alındığını belirti ve açıklamalarının eleştiri niteliğinde olduğunu söyleyerek davanın reddini istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi.
'İNŞALLAH ÖLÜRLER' DEDİ
Deniz Akkaya tanık ifadesinde, "Özgür ile 15 yıllık dostluğumuz var. Yemek yerken Nurseli aradı telefonu hoparlöre aldı. O tarihte menajerliğini yapıyordu. Yine başlayan dizinin yapım şirketiyle aralarında sorun vardı. Nurseli hanım Özgür'ün annesi, teyzesi ve anneannesinin kanser hastası olduğunu biliyordu. Onlar için 'İnşallah bir an önce ölürler' dedi. Ben defalarca bu konuyu Nurseli hanımın yanında açtım ve inkar etmedi. Özgür, iş hayatında sıkıntılar yaşıyordu. Nurseli hanımın Özgür'ün ailesi hakkında söylediklerinde kısa bir süre sonra annesi, teyzesi ve anneannesi vefat etti. Bu olayların akabinde televizyon programında Nurseli hanımdan bahsederken 'görsem ümüğünü sıkmak isterim' sözünü sarfetmişti. Normalde böyle tepkilerde bulunacak bir insan değildir.' diyerek ifadesini sonlandırdı.
ERTELENDİ
Dava açan Özgür Aras, ''Nurseli hanım çekmiş olduğu dizinin yapın şirketiyle sıkıntılar yaşıyordu. Bu konuyla alakalı telefonda görüşürken annemin teyzemin ve anneannemin bir an önce ölmesini söyledi. Bu olaya çok kırılmıştım ve televizyon programında iddia edilen sözleri söyledim. Programa bağlanarak kişisel haklarına saldıracak şekilde hakaret etti.'' dedi. Mahkeme, tanık beyanlarına karşı savunma hazırlanması üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.