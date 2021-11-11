Haberler Günaydın Haberleri Survivor Hanzade Ofluoğlu'dan kötü haber!
Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:25 Son Güncelleme: 11.11.2021 10:42

Survivor Hanzade Ofluoğlu'dan kötü haber!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Survivor Hanzade Ofluoğlu’dan kötü haber!

Yarışma programlarında sunuculuk yapan Survivor 2021 yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu, 2011 yılında Saygun Ofluoğlu ile hayatını birleştirdi. Hanzade Ofluoğlu ile Saygun Ofluoğlu, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açan Hanzade ve Saygun Ofluoğlu çifti anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Yarışma programlarında sunuculuk üstlenen Hanzade Ofluoğlu 2011 yılında Saygun Ofluoğlu ile hayatını birleştirmişti. Mutlu bir birliktelik yaşayan çift Hanzade Ofluoğlu'nun 'Survivor 2021' yılı kadrosuna katılmasıyla kısa bir ayrılık yaşamıştı. Yarışma boyunca adından ettiren Hanzade, eşi Saygun Ofluoğlu'na duyduğu özlemi sık sık dile getirmişti.

BOŞANMA KARARLARINI DUYURMUŞTU

Yarışmanın bitiminden birkaç ay sonra Hanzade Ofluoğlu 10 yıllık eşi ile yollarını ayrılma kararı aldıklarını sosyal medya üzerinden bir paylaşımla açıklamıştı.

O paylaşımında, ''13 senedir hayatımın en önemli parçası, en güzel günlerimizin süper kahramanı, en yakın arkadaşım ve biricik yol arkadaşım Saygun'la karı-koca ilişkimize son verme kararı aldık'' ifadelerine yer vermişti.

BOŞANDILAR

Sosyal medyadan sevenlerine kötü haberi duyuran Ofluoğlu çift, boşanma davası açmıştı. Bugün İstanbul Aile Mahkemesi'ne gelen ikili anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Taraflar birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Hanzade Ofluoğlu'dan kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA