Koronaya yakalanan Hakan Ural’dan haber var! Hakan Ural iyileşti mi?

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural'ın bir süredir programda yer almaması izleyenlerin dikkatini çekti. Hayranlarının endişelendiği Hakan Ural için sosyal medyadan bir açıklama yapıldı.
KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın programda neden yer almadığı da bu şekilde netlik kazandı.
YOĞUN BAKIMA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ BUGÜN TABURCU OLDU
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Hakan Ural'dan bugün güzel haber geldi. Ünlü sanatçı tedavisinin sona erdiğini ve taburcu olduğunu açıkladı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Hakan Ural sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar an itibariyle hastaneden taburcu oldum. Her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.
PARTNERİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Covid-19'a yakalandığını duyuran Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında son olarak 'Neler Oluyor Hayatta' programı canlı yayında partneri Nur Tuğba Namlı'dan açıklama gelmişti.
ÜZÜCÜ HABERİ DUYURMUŞTU
Bir süredir hasta olan Hakan Ural, "Ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk" diyerek üzücü haberi duyurmuştu.
Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirmişti:
SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ
"Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."
HAKAN URAL KİMDİR?
Eski manken, oyuncu ve sunucu Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anneannesi tarafından büyütüldü. Hakan Ural'ın babası şarkıcı Selçuk Ural'dır ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi. 16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural, Yeşilçam'dan üst üste teklifler alsa da okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. Türkiye'ye geldiğinde şarkıcı Sibel Can ile bir evlilik yaşadı, genç yaşta baba olan Hakan Ural'ın bu evlilikten bir kız, bir erkek olmak üzere 2 çocuğu var.
İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi isimlerle başrol üstlendi. Hakan Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Sezen Aksu, Nükhet Duru, Kayahan ve Hülya Avşar gibi ünlü isimlere ev sattı. 2008 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide rol aldı.
2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde oynadı. Hakan Ural, 2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi. 2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide rol aldı. 2014 yılında Kod Adı K.O.Z filminde oynadı.
Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde rol aldı. 17 Şubat 1999 tarihinde Sibel Can ile evliliğini noktalayan Hakan Ural, 2002 yılında tanıştığı Saray Halı'nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. Gisella adında bir kızı var.