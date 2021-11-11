Koronaya yakalanan Hakan Ural’ın durumu ağırlaştı mı? Son dakika Hakan Ural’ın sağlık durumu...

Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirmişti:

SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ

"Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."