Koronaya yakalanan Hakan Ural’ın durumu ağırlaştı mı? Son dakika Hakan Ural’ın sağlık durumu...

Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural'ın programda yer almayınca hayranlarını endişelendirmişti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın programda neden yer almadığı da bu şekilde netlik kazandı.
Covid-19'a yakalandığını duyuran Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında son olarak Neler Oluyor Hayatta programı canlı yayında partneri Nur Tuğba Namlı'dan açıklama gelmişti.
Bir süredir hasta olan Hakan Ural, "Ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk" diyerek üzücü haberi duyurmuştu.
Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirmişti:
SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ
"Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."
Hakan Ural'ın son sağlık durumu merak konusu olurken programa ne zaman döneceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.