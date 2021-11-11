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Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:11

Serenay aşkı yollara düşürdü! Umut Evirgen aşkını itiraf etti soluğu Serenay Sarıkaya'nın yanında aldı!

Serenay aşkı yollara düşürdü! Umut Evirgen aşkını itiraf etti soluğu Serenay Sarıkaya’nın yanında aldı!

Tuba Büyüküstün ile evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran işletmeci Umut Evirgen kısa bir süre sonra genç oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkı da kısa sürdü. Umut Evirgen'in gönlünü kaptırdığı yeni güzel ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığını geçtiğimiz günlerde itiraf eden Umut Evirgen sevgilisini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Yakın dostu Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi ile aşk yaşamaya başladığı için tepki de çeken Umut Evirgen soluğu, dizi çekimleri için Adana'da olan Serenay Sarıkaya'nın yanında aldı. İşte magazinde daha çok yer bulacağa benzeyen Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkından son havadisler...

Tuba Büyüküstün ile evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran işletmeci Umut Evirgen kısa bir süre sonra genç oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Aşkları kısa süren Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun ikilisi başka ilişkilere yelken açtılar bile. Melisa Şenolsun'dan sonra gönlünü güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya kaptırmıştı. Aşk iddialarını önce yalanlayan çiftten Umut Evirgen geçtiğimiz günlerde aşk itirafı geldi.

"BU HABERLERDEN SIKILDIM"

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz eylül ayında basın mensuplarının "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine, hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koymuştu.

Güzel oyuncu, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.

"EVET, SERENAY İLE AŞK YAŞIYORUZ"

Umut Evirgen'den ise aşk itirafı gelmişti. Umut Evirgen muhabirlerin sorusuna "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" şeklinde flaş bir cevap verdi.

Yakın dostu Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi ile aşk yaşamaya başladığı için tepki de çeken Umut Evirgen soluğu, dizi çekimleri için Adana'da olan Serenay Sarıkaya'nın yanında aldı.

Aşkları ile magazinin yeni gözdesi olan çift, Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Adana'da gecelerde birlikte görüldü. Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya çifti Adana'da sahne alan Serkan Kaya'yı dinlemeye gitti.

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Serenay aşkı yollara düşürdü! Umut Evirgen aşkını itiraf etti soluğu Serenay Sarıkaya'nın yanında aldı!
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