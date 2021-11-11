Son dakika: Ünlü oyuncu Yunus Güner’den üzen haber! Yunus Güner hayatını kaybetti

Son dakika... Oyuncu Yunus Güner, Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

Sonradan Görmeler, Bütün Çocuklarım ve Dudaktan Kalbe'nin de aralarında olduğu televizyon dizilerinden tanınan oyuncu Yunus Güner bugün Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yunus Güner 49 yaşındaydı.

YUNUS GÜNER KİMDİR?

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yunus Güner, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. Güner, rol aldığı 'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe' isimli dizilerle tanınıyor.