Son dakika: Ünlülerin modacısı Bahar Korçan hayatını kaybetti!

Kariyer hayatı boyunca Tarkan, Sezen Aksu ve Demet Akbağ'nın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan modacı Bahar Korçan'dan üzen haber geldi. 57 yaşındaki Korçan, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.