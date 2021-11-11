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Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:42

Son dakika: Ünlülerin modacısı Bahar Korçan hayatını kaybetti!

Son dakika: Ünlülerin modacısı Bahar Korçan hayatını kaybetti!

Sanat camiası ünlü modacı Bahar Korçan'dan gelen acı haber ile sarsıldı. Son dakika haberine göre; uzun yıllardır yumurtalık kanseri ile mücadele eden Bahar Korçan hayatını kaybetti. Kariyer hayatı boyunca Sezen Aksu, Demet Akbağ, Tarkan'ın aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan modacı Bahar Korçan'ın ölüm haberinin ardından dostları sosyal medya hesaplarında başsağlığı mesajları yayınladılar.

Kariyer hayatı boyunca Tarkan, Sezen Aksu ve Demet Akbağ'nın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan modacı Bahar Korçan'dan üzen haber geldi. 57 yaşındaki Korçan, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Sinema filmlerine ve televizyon dizilerine kostüm tasarımcılığı da yapan usta moda tasarımcısı Bahar Korçan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2016 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konan Türkiye'nin başarılı moda tasarımcılarından olan Bahar Korçan'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Bahar Korçan'ın ölüm haberinin ardından dostları sosyal medya hesaplarında başsağlığı mesajları yayınladılar.

Oyuncu Yaprak Özdemiroğlu da Twitter sayfasında "Bahar Korçan vefat etmiş, mekanı cennet olsun" notunu paylaştı.

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Son dakika: Ünlülerin modacısı Bahar Korçan hayatını kaybetti!
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