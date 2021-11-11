Türkiye ve dünya ‘Kuruluş Osman’a kilitlendi! Osman Bey Nıkea’da zehirlendi…

Osman Bey'in varışından hemen evvel Bizans İmparatoru Nikea'daki valiyi azletti ve Bitinya tekfurlarını destekleyen Manuel'in yerine Vali Saguros geçti. Mari Kosses'in teklifini kabul ederek Harmankaya Kalesi'ne giden Turgut Bey, Tekfur Kosses ile görüşerek anlaşma yaptı. .

Nihayet Nikea'ya ulaşan Osman Bey, karşısında yeni valiyi görünce şaşırdı ve Bitinya'daki durumu anlattı. Vali Saguros, ticaret anlaşmalarının bozulmasının Nikea'ya yaşattığı kıtlığı doğrulayarak Osman Bey'in ticaret yollarını koruma sözünü kabul etti. Vali Saguros, Osman Bey'in tüm şartlarını kabul etti ve yeni bir ticaret anlaşması hazırlandı.

Osman Bey'i elinden kaçırmanın öfkesini yaşayan Tekfur Nikola, bu ihtimali gözeterek kurduğu tuzağı diğer tekfurlarla paylaştı: Osman Bey'i zehirlemek. Tekfur Nikola'nın ajanı mutfağa sızarak Vali Saguros'un yeni ticaret anlaşması onuruna verdiği yemekteki şerbetlere zehir kattı.

Kayı Obası'na gece çöktüğünde Julia ve savaşçıları harekete geçti. Nöbet tutan Alpleri sessizce saf dışı bırakan Julia, önce Gonca'yı zehirleyip otağda saklanan kutsal emaneti ele geçirdi. Julia'nın sonraki hedefi ise Bala Hatun ve Orhan oldu.

Osman Bey, Malhun Hatun ve Kayı Alpleri şerbetlerin zehirli olduğunu fark ettiğinde ise her şey için çok geçti...

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.