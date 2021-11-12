Bahar Korçan’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! ‘İyiler çok yaşamıyor’

Kariyer hayatı boyunca Sezen Aksu, Demet Akbağ ve Tarkan'ın aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan modacı Bahar Korçan vefat etti. 2017 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konulan, dört yıldır bu hastalıkla mücadele eden ünlü modacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Korçan'ın ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan dostları, sosyal medya hesaplarında başsağlığı mesajları yayınladı.
TARKAN: "Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin. Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar'ım... Çok üzgünüm."
DİDEM UZEL SARI: "Ahh Bahar. Ne özel bir insandın!"
SEVİM EMRE: "Nurlarda uyusun, mekanı cennet olsun... Sabırlar diliyorum."
FAZIL SAY: "Nur içinde uyusun, çok üzgünüm."
AYŞEGÜL ALDİNÇ: "Ah güzelim, Bahar Korçan da veda etmiş bu yalan dünyaya... Niye iyiler hep erken gider! Kızına, ailesine, dostlarına sabırlar dilerim. Ruhu şad olsun."