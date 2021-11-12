Bahar Korçan’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! ‘İyiler çok yaşamıyor’

Kariyer hayatı boyunca Sezen Aksu, Demet Akbağ ve Tarkan'ın aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan modacı Bahar Korçan vefat etti. 2017 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konulan, dört yıldır bu hastalıkla mücadele eden ünlü modacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Korçan'ın ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan dostları, sosyal medya hesaplarında başsağlığı mesajları yayınladı.