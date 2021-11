'KOR','Beyaz Skandalım', ' Nalan ' gibi şarkılarıyla sevilen Emir Can İğrek, bu kez 2018'de hayatını kaybeden arkadaşı Onur Can Özcan'ın 'İntihaşk' adlı şarkısını yorumladı. 21 yıllık yaşamında hit şarkılara imza atan Özcan'a saygı için yapılan 'Söz Müzik Onur Can Özcan ' albümünün üçüncü teklisini seslendiren İğrek, "Onur Can'la birlikte hayaller kurduk, aynı yollardan geçtik. Bütün şarkılarıyla gurur duyuyorum. Ona ait olan ölümsüz bir şarkıyı seslendirdiğim için mutluyum" dedi.