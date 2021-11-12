Kardashan’dan ‘Türkleri sevmiyor musun?’ diye hesap sordum

Almanya
doğumlu genç şarkıcı Ebru Keskin
, katıldığı bir programda uzun yıllar kaldığı Amerika
'dan İstanbul
'a uzanan öyküsünü anlatırken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Amerika'daki yapımcısı Queen Latifah
'ın "Sadece müzik değil, oyunculuk yeteneğin de olmalı" demesi üzerine kendini de bu yönde geliştirdiğini belirten Keskin, bulunduğu setlerde Paul Walker
, Kim Kardashian
, Lebron James
ve Denzel Washington gibi ünlülerle de tanıştığını söyledi. Ermeni asıllı Kim Kardashian ile 'Temptation' filminde aynı seti paylaştığını belirten Keskin, Türkler hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı Kardashian'a hesap sorduğunu söyledi. Keskin, "Onu kenara çektim, 'Gerçekten Türkleri sevmiyor musun?' diye sordum. O dönemki paylaşımları beni rahatsız ediyordu" diye konuştu. Tepkisi karşısında Kardashian'ın şaşırdığını, Türkiye için bir kapak çekimi yaptığını ama gelen tepkilerden dolayı geri çektiklerini söylediğini anlattı.