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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Osman Bey zehirlendi dünya ‘Kuruluş Osman’a kilitlendi

Osman Bey zehirlendi dünya ‘Kuruluş Osman’a kilitlendi
Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında büyük heyecanla izlenen 70'inci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkDizÇökmez etiketiyle sosyal medyada Türkiye'de birinci ve dünya gündeminde altıncı sırada yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de rakipsizdi. Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 10.05 izlenme oranı ve 25.50 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 9.63 izlenme oranı ve yüzde 23.34 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı. Dizinin 70'inci bölümünde; Kayı Obası'na gece çöktüğünde Julia ve savaşçıları harekete geçti. Nöbet tutan Alpleri saf dışı bırakan Julia, önce Gonca'yı zehirleyip otağda saklanan kutsal emaneti ele geçirdi. Julia'nın sonraki hedefi ise Bala Hatun ve Orhan oldu. Osman Bey, Malhun Hatun ve Kayı Alpleri, şerbetlerin zehirli olduğunu fark ettiğinde ise çok geçti...

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Osman Bey zehirlendi dünya ‘Kuruluş Osman’a kilitlendi
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