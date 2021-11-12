Osman Bey zehirlendi dünya ‘Kuruluş Osman’a kilitlendi

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi 'Kuruluş Osman', atv
ekranında büyük heyecanla izlenen 70'inci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkDizÇökmez etiketiyle sosyal medyada Türkiye
'de birinci ve dünya gündeminde altıncı sırada yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de rakipsizdi. Dizi, Tüm Kişiler
'de yüzde 10.05 izlenme oranı ve 25.50 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 9.63 izlenme oranı ve yüzde 23.34 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı. Dizinin 70'inci bölümünde; Kayı Obası
'na gece çöktüğünde Julia
ve savaşçıları harekete geçti. Nöbet tutan Alpleri saf dışı bırakan Julia, önce Gonca'yı zehirleyip otağda saklanan kutsal emaneti ele geçirdi. Julia'nın sonraki hedefi ise Bala Hatun
ve Orhan
oldu. Osman Bey
, Malhun Hatun
ve Kayı Alpleri, şerbetlerin zehirli olduğunu fark ettiğinde ise çok geçti...