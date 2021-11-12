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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Serenay Sarıkaya dedikodudan 10 bin lira kazandı

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Serenay Sarıkaya dedikodudan 10 bin lira kazandı

Serenay Sarıkaya, kendisiyle ilgili ortaya atılan ‘Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor’ dedikodusunu haber yapan köşe yazarına açtığı itibar davasını kazandı. Mahkeme, oyuncuya 10 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi

'BANA TRAVMA YAŞATTI'
OYUNCU Serenay Sarıkaya, kendisiyle ilgili ortaya atılan 'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' iddialarına sessiz kalmadı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ünlü oyuncu, bu söylentileri ortaya atan köşe yazarından şikayetçi oldu. Oyuncu, kişiliğinin ve itibarının zedelendiğini, psikolojik olarak travma yaşadığını belirtti.

HAKİM HAKLI BULDU
SARIKAYA, bu asılsız dedikodu nedeniyle karşı taraftan 50 bin lira tazminat talep etti. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde bu şikayetle ilgili dava görüldü. Duruşmaya davacı ile davalı tarafın avukatları katıldı. Mahkeme, davacı Sarıkaya'nın tazminat talebini haklı buldu. Köşe yazarının ünlü oyuncuya 10 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.
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Serenay Sarıkaya dedikodudan 10 bin lira kazandı
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