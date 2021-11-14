İş Sanat yeni sezona ‘merhaba’ dedi

İş Sanat
yeni sezonunu, Maximum Uniq Hall'da orkestra şefi Rengim Gökmen
yönetimindeki İstanbul Ensemble konseri ile açtı, seyircinin büyük beğenisini kazanan konserde solist olarak çellist Istvan Vardai sahneye çıktı. Seyircili olarak canlı kayda alınan konser, 17 Kasım Çarşamba, saat 20.30'da YouTube kanalında, ilk gösterimiyle yayında olacak. Konser aynı zamanda çevrimiçi sezonun da açılış konseri olacak.
Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkeleri dahil olmak üzere ABD'de ve Güney Amerika'da da konserler yöneten Rengim Gökmen'in yönetiminde gerçekleşen İş Sanat 22. sezon açılış konserinin programında ayrıca Gioacc¬hino Rossini'nin 'Hırsız Saksağan Uvertürü' ve Ludwig van Beethoven'ın 'Pastoral' Senfonisi yer aldı. Konserin bitiminde orkestra dakikalarca ayakta alkışlandı.
Bu muhteşem konseri izlemek isteyen sanatseverler, çarşamba günü YouTube kanalını takip edebilir.