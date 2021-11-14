Kaan gerçekleri ortaya çıkardı!

Kardeşlerim 28. Bölümde Neler Yaşandı?

BABASININ ÖLÜM ANINI İZLEYEN KADİR ŞİMDİ NE YAPACAK?

Okuldaki kostüm partisinde Suzan'ın yaptığı açıklama bomba etkisi yapar. Suzan Kaan'ın Akif'in oğlu olduğunu öğrenen Nebahat çılgına döner. Akif onu sakinleştirmeye çalışsa da işe yaramaz. Doruk da babasından hesap sorar Nebahat ise onu evden kovar. Akif, ailesini kaybetmenin acısını Kaan'dan çıkartır ve onu önce evden sonra okuldan kovar.

Kardeşlerim 29. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Başınız sağ olsun çocuklar" | Video